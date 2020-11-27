Borsada işlem hacmi sıralaması
27.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:00
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.369.519.660Emlak Konut GMYO3.342.395.481Kardemir (D)1.818.632.816Petkim1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.369.519.660
|Emlak Konut GMYO
|3.342.395.481
|Kardemir (D)
|1.818.632.816
|Petkim
|1.723.670.615
|Tüpraş
|1.343.658.716
|Gübre Fabrikaları
|1.311.193.603
|Türk Hava Yolları
|1.288.516.035
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.105.706.911
|Şişe Cam
|881.167.993
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|712.192.111
|Akbank
|689.413.871
|Odaş Elektrik
|653.320.230
|Halk GMYO
|627.592.246
|Vakıflar Bankası
|563.635.619
|Selçuk Ecza Deposu
|532.149.970
|Pegasus
|496.509.547
|Halkbank
|489.907.440
|Turkcell
|454.118.240
|İş Bankası (C)
|389.788.356
|Oyak Çimento
|371.579.932
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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