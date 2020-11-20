Borsada işlem hacmi sıralaması
20.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:55
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.513.566.076Şişe Cam2.366.495.379Yapı ve Kredi Bankası2.303.313.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.513.566.076
|Şişe Cam
|2.366.495.379
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.303.313.875
|Türk Hava Yolları
|1.992.418.246
|Kardemir (D)
|1.890.161.164
|Akbank
|1.305.104.796
|İpek Doğal Enerji
|1.017.049.288
|Koza Altın
|971.201.298
|Tüpraş
|768.757.351
|Vakıflar Bankası
|760.228.473
|Odaş Elektrik
|641.353.961
|Petkim
|625.467.038
|Halkbank
|551.408.284
|İş Bankası (C)
|549.704.747
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|496.160.267
|Gübre Fabrikaları
|481.477.896
|Koza Madencilik
|466.316.939
|Türk Telekom
|455.444.769
|Pegasus
|440.446.102
|ASELSAN
|439.313.210
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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