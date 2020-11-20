Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

20.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:55
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.513.566.076Şişe Cam2.366.495.379Yapı ve Kredi Bankası2.303.313.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.513.566.076
Şişe Cam2.366.495.379
Yapı ve Kredi Bankası2.303.313.875
Türk Hava Yolları1.992.418.246
Kardemir (D)1.890.161.164
Akbank1.305.104.796
İpek Doğal Enerji1.017.049.288
Koza Altın971.201.298
Tüpraş768.757.351
Vakıflar Bankası760.228.473
Odaş Elektrik641.353.961
Petkim625.467.038
Halkbank551.408.284
İş Bankası (C)549.704.747
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası496.160.267
Gübre Fabrikaları481.477.896
Koza Madencilik466.316.939
Türk Telekom455.444.769
Pegasus440.446.102
ASELSAN439.313.210
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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