Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

18.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası7.697.717.228Yapı ve Kredi Bankası3.405.349.804Kardemir (D)2.651.456.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası7.697.717.228
Yapı ve Kredi Bankası3.405.349.804
Kardemir (D)2.651.456.272
Akbank1.777.696.618
Türk Hava Yolları1.486.614.433
Vakıflar Bankası1.104.992.115
Emlak Konut GMYO1.081.003.388
Şişe Cam927.042.569
Petkim803.150.882
Tüpraş776.977.239
Kerevitaş Gıda710.986.261
Ereğli Demir Çelik669.165.369
İş Bankası (C)658.839.438
Halkbank658.828.679
Turkcell644.584.594
Şekerbank565.326.711
Odaş Elektrik529.232.270
ASELSAN475.294.489
Pegasus468.566.219
Koç Holding450.972.168
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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