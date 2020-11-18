Borsada işlem hacmi sıralaması
18.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası7.697.717.228Yapı ve Kredi Bankası3.405.349.804Kardemir (D)2.651.456.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.697.717.228
|Yapı ve Kredi Bankası
|3.405.349.804
|Kardemir (D)
|2.651.456.272
|Akbank
|1.777.696.618
|Türk Hava Yolları
|1.486.614.433
|Vakıflar Bankası
|1.104.992.115
|Emlak Konut GMYO
|1.081.003.388
|Şişe Cam
|927.042.569
|Petkim
|803.150.882
|Tüpraş
|776.977.239
|Kerevitaş Gıda
|710.986.261
|Ereğli Demir Çelik
|669.165.369
|İş Bankası (C)
|658.839.438
|Halkbank
|658.828.679
|Turkcell
|644.584.594
|Şekerbank
|565.326.711
|Odaş Elektrik
|529.232.270
|ASELSAN
|475.294.489
|Pegasus
|468.566.219
|Koç Holding
|450.972.168
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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