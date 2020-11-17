Borsada işlem hacmi sıralaması
17.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.638.288.795Türk Hava Yolları1.455.187.562Kardemir (D)1.437.978.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.638.288.795
|Türk Hava Yolları
|1.455.187.562
|Kardemir (D)
|1.437.978.946
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.288.040.252
|Akbank
|1.180.252.819
|Emlak Konut GMYO
|1.056.711.357
|Odaş Elektrik
|749.496.817
|Şişe Cam
|727.267.324
|Vakıflar Bankası
|657.173.846
|Tüpraş
|608.681.443
|İş Bankası (C)
|588.681.415
|Petkim
|547.966.060
|Kerevitaş Gıda
|534.299.411
|Bim Mağazalar
|500.829.367
|Turkcell
|498.028.985
|Pegasus
|444.381.581
|Koç Holding
|427.964.312
|Eczacıbaşı İlaç
|426.393.011
|ASELSAN
|381.405.716
|Doğuş Otomotiv
|377.538.474
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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