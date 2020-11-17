Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

17.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.638.288.795Türk Hava Yolları1.455.187.562Kardemir (D)1.437.978.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.638.288.795
Türk Hava Yolları1.455.187.562
Kardemir (D)1.437.978.946
Yapı ve Kredi Bankası1.288.040.252
Akbank1.180.252.819
Emlak Konut GMYO1.056.711.357
Odaş Elektrik749.496.817
Şişe Cam727.267.324
Vakıflar Bankası657.173.846
Tüpraş608.681.443
İş Bankası (C)588.681.415
Petkim547.966.060
Kerevitaş Gıda534.299.411
Bim Mağazalar500.829.367
Turkcell498.028.985
Pegasus444.381.581
Koç Holding427.964.312
Eczacıbaşı İlaç426.393.011
ASELSAN381.405.716
Doğuş Otomotiv377.538.474
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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