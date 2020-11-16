Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

16.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:53
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.946.971.986Garanti Bankası3.541.673.489Kardemir (D)1.786.483.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.946.971.986
Garanti Bankası3.541.673.489
Kardemir (D)1.786.483.866
Pegasus1.243.320.171
Yapı ve Kredi Bankası1.137.605.917
Tüpraş981.781.718
Akbank898.929.515
Şişe Cam850.061.471
Petkim789.706.826
Odaş Elektrik681.119.214
Vakıflar Bankası602.708.530
Turkcell579.751.843
TAV Havalimanları549.928.015
Zorlu Enerji531.684.101
Halkbank463.402.175
Şekerbank429.354.725
Koç Holding425.973.913
ASELSAN423.786.408
İş Bankası (C)401.226.081
Sabancı Holding393.386.623
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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