Borsada işlem hacmi sıralaması
16.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:53
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.946.971.986Garanti Bankası3.541.673.489Kardemir (D)1.786.483.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.946.971.986
|Garanti Bankası
|3.541.673.489
|Kardemir (D)
|1.786.483.866
|Pegasus
|1.243.320.171
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.137.605.917
|Tüpraş
|981.781.718
|Akbank
|898.929.515
|Şişe Cam
|850.061.471
|Petkim
|789.706.826
|Odaş Elektrik
|681.119.214
|Vakıflar Bankası
|602.708.530
|Turkcell
|579.751.843
|TAV Havalimanları
|549.928.015
|Zorlu Enerji
|531.684.101
|Halkbank
|463.402.175
|Şekerbank
|429.354.725
|Koç Holding
|425.973.913
|ASELSAN
|423.786.408
|İş Bankası (C)
|401.226.081
|Sabancı Holding
|393.386.623
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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