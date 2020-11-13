Borsada işlem hacmi sıralaması
13.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:58
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 5.021.781.029
Kardemir (D) 3.219.864.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.021.781.029
|Kardemir (D)
|3.219.864.904
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.076.408.371
|Akbank
|1.535.131.610
|Petkim
|1.302.956.517
|Türk Hava Yolları
|1.090.910.955
|Vakıflar Bankası
|957.219.876
|Tüpraş
|938.197.613
|Odaş Elektrik
|873.474.456
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|837.824.335
|Turkcell
|799.521.949
|Şişe Cam
|778.404.282
|Halkbank
|752.959.352
|Pegasus
|699.312.610
|Aselsan
|637.888.709
|Emlak Konut GMYO
|578.366.477
|Koç Holding
|524.199.262
|İş Bankası (C)
|515.922.805
|Türk Telekom
|422.735.753
|Doğuş Otomotiv
|375.473.895
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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