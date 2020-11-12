Borsada işlem hacmi sıralaması
12.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 10.248.820.195
Türk Hava Yolları 3.760.777.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.248.820.195
|Türk Hava Yolları
|3.760.777.885
|Yapı ve Kredi Bankası
|3.435.257.865
|Kardemir (D)
|3.327.707.342
|Akbank
|2.641.607.207
|ASELSAN
|2.274.277.639
|Şişe Cam
|2.074.588.040
|Tüpraş
|2.044.671.375
|Vakıflar Bankası
|1.890.049.203
|Halkbank
|1.791.641.461
|Petkim
|1.790.880.261
|Pegasus
|1.548.000.236
|Odaş Elektrik
|1.241.256.096
|Turkcell
|1.115.830.334
|İş Bankası (C)
|1.054.735.539
|Koç Holding
|1.044.230.645
|Emlak Konut GMYO
|898.042.933
|Türk Telekom
|774.452.613
|Albaraka Türk
|585.775.147
|Sabancı Holding
|577.040.239
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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