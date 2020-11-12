Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 10.248.820.195

Türk Hava Yolları 3.760.777.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.248.820.195 Türk Hava Yolları 3.760.777.885 Yapı ve Kredi Bankası 3.435.257.865 Kardemir (D) 3.327.707.342 Akbank 2.641.607.207 ASELSAN 2.274.277.639 Şişe Cam 2.074.588.040 Tüpraş 2.044.671.375 Vakıflar Bankası 1.890.049.203 Halkbank 1.791.641.461 Petkim 1.790.880.261 Pegasus 1.548.000.236 Odaş Elektrik 1.241.256.096 Turkcell 1.115.830.334 İş Bankası (C) 1.054.735.539 Koç Holding 1.044.230.645 Emlak Konut GMYO 898.042.933 Türk Telekom 774.452.613 Albaraka Türk 585.775.147 Sabancı Holding 577.040.239 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor Yükselişini sürdüren gram altın 521 liradan işlem görüyor Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor