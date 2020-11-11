Borsada işlem hacmi sıralaması
11.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 10.413.490.955
Türk Hava Yolları 3.681.699.362
Halkbank 2.807.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.413.490.955
|Türk Hava Yolları
|3.681.699.362
|Halkbank
|2.807.213.494
|Kardemir (D)
|2.662.442.341
|Vakıflar Bankası
|2.275.634.876
|Akbank
|2.117.512.843
|Turkcell
|1.871.893.213
|Şişe Cam
|1.707.306.590
|ASELSAN
|1.575.637.827
|Petkim
|1.506.655.126
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.492.448.272
|Pegasus
|1.313.649.808
|İş Bankası (C)
|1.179.834.311
|Tüpraş
|1.102.228.401
|Odaş Elektrik
|1.047.567.359
|Koç Holding
|927.958.412
|Albaraka Türk
|922.834.834
|Şekerbank
|873.129.750
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|747.115.133
|Türk Telekom
|661.697.759
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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