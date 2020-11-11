Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 10.413.490.955

Türk Hava Yolları 3.681.699.362

Halkbank 2.807.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.413.490.955 Türk Hava Yolları 3.681.699.362 Halkbank 2.807.213.494 Kardemir (D) 2.662.442.341 Vakıflar Bankası 2.275.634.876 Akbank 2.117.512.843 Turkcell 1.871.893.213 Şişe Cam 1.707.306.590 ASELSAN 1.575.637.827 Petkim 1.506.655.126 Yapı ve Kredi Bankası 1.492.448.272 Pegasus 1.313.649.808 İş Bankası (C) 1.179.834.311 Tüpraş 1.102.228.401 Odaş Elektrik 1.047.567.359 Koç Holding 927.958.412 Albaraka Türk 922.834.834 Şekerbank 873.129.750 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 747.115.133 Türk Telekom 661.697.759 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor Yükselişini sürdüren gram altın 521 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor