Borsada işlem hacmi sıralaması
10.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:58
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 5.677.647.346
Garanti Bankası 4.134.803.079
Turkcell 1.886.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.677.647.346
|Garanti Bankası
|4.134.803.079
|Turkcell
|1.886.293.366
|Pegasus
|1.855.338.428
|Kardemir (D)
|1.443.924.842
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.269.646.223
|Tüpraş
|1.245.161.922
|Akbank
|1.150.644.400
|Odaş Elektrik
|1.094.450.818
|Petkim
|941.153.193
|TAV Havalimanları
|890.668.075
|Vakıflar Bankası
|737.462.929
|İş Bankası (C)
|686.956.004
|Şişe Cam
|664.338.200
|Emlak Konut GMYO
|647.617.238
|ASELSAN
|589.317.161
|Halkbank
|548.262.057
|Koç Holding
|477.242.566
|Ereğli Demir Çelik
|467.304.863
|DO-CO
|440.992.873
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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