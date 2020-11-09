Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

09.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:01
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 5.161.201.233
Petkim 1.884.927.647
Türk Hava Yolları 1.747.757.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 5.161.201.233
Petkim 1.884.927.647
Türk Hava Yolları 1.747.757.744
Yapı ve Kredi Bankası 1.466.593.931
Tüpraş 1.285.725.745
Akbank 1.283.380.537
Şişe Cam 1.143.188.510
Vakıflar Bankası 1.021.316.598
Odaş Elektrik 991.909.316
Kardemir (D) 988.065.470
Aselsan 851.255.123
Halkbank 788.514.767
İş Bankası (C) 785.052.866
Koç Holding 598.298.405
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 591.832.369
Şekerbank 518.564.428
Pegasus 447.009.075
Emlak Konut GMYO 440.758.952
Turkcell 439.524.827
Albaraka Türk 436.072.883
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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