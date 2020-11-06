Borsada işlem hacmi sıralaması
06.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:00
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.997.613.874
Garanti Bankası 1.808.241.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.997.613.874
|Garanti Bankası
|1.808.241.835
|Kardemir (D)
|1.635.875.022
|Odaş Elektrik
|890.045.593
|Şişe Cam
|826.453.431
|Petkim
|744.992.658
|Şekerbank
|698.050.756
|Yapı ve Kredi Bankası
|580.271.027
|Emlak Konut GMYO
|564.204.907
|Eczacıbaşı İlaç
|550.578.529
|Gözde Girişim
|461.670.624
|Turkcell
|432.110.147
|ASELSAN
|429.115.216
|Koç Holding
|412.238.928
|Türk Hava Yolları
|381.918.624
|Doğan Holding
|371.327.495
|Akbank
|356.682.374
|Gübre Fabrikaları
|331.762.098
|Vakıflar Bankası
|315.020.579
|Zorlu Enerji
|292.479.140
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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