Borsada işlem hacmi sıralaması
05.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.173.648.598
Şişe Cam 1.453.525.226
Emlak Konut GMYO 1.068.867.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.173.648.598
|Şişe Cam
|1.453.525.226
|Emlak Konut GMYO
|1.068.867.158
|Petkim
|1.040.389.997
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|921.833.221
|Şekerbank
|858.475.413
|Gübre Fabrikaları
|805.973.437
|Odaş Elektrik
|805.494.688
|Ege Endüstri
|781.709.440
|Türk Hava Yolları
|705.778.990
|Kardemir (D)
|663.431.241
|Doğan Holding
|638.743.665
|ASELSAN
|559.999.672
|Albaraka Türk
|527.596.409
|Akbank
|503.836.896
|Yapı ve Kredi Bankası
|464.708.588
|Otokar
|403.180.220
|Eczacıbaşı İlaç
|401.861.912
|Halkbank
|350.121.041
|Turkcell
|350.011.389
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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