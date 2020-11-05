Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 2.173.648.598

Şişe Cam 1.453.525.226

Emlak Konut GMYO 1.068.867.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.173.648.598 Şişe Cam 1.453.525.226 Emlak Konut GMYO 1.068.867.158 Petkim 1.040.389.997 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 921.833.221 Şekerbank 858.475.413 Gübre Fabrikaları 805.973.437 Odaş Elektrik 805.494.688 Ege Endüstri 781.709.440 Türk Hava Yolları 705.778.990 Kardemir (D) 663.431.241 Doğan Holding 638.743.665 ASELSAN 559.999.672 Albaraka Türk 527.596.409 Akbank 503.836.896 Yapı ve Kredi Bankası 464.708.588 Otokar 403.180.220 Eczacıbaşı İlaç 401.861.912 Halkbank 350.121.041 Turkcell 350.011.389 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Bitcoin'in piyasa hacmi 250 milyar doları aştı Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor