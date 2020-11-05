Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

05.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.173.648.598
Şişe Cam 1.453.525.226
Emlak Konut GMYO 1.068.867.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.173.648.598
Şişe Cam 1.453.525.226
Emlak Konut GMYO 1.068.867.158
Petkim 1.040.389.997
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 921.833.221
Şekerbank 858.475.413
Gübre Fabrikaları 805.973.437
Odaş Elektrik 805.494.688
Ege Endüstri 781.709.440
Türk Hava Yolları 705.778.990
Kardemir (D) 663.431.241
Doğan Holding 638.743.665
ASELSAN 559.999.672
Albaraka Türk 527.596.409
Akbank 503.836.896
Yapı ve Kredi Bankası 464.708.588
Otokar 403.180.220
Eczacıbaşı İlaç 401.861.912
Halkbank 350.121.041
Turkcell 350.011.389
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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