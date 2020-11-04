Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Borsada işlem hacmi sıralaması

04.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:49
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.930.272.782
Kardemir (D) 1.631.853.837
Türk Hava Yolları 1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.930.272.782
Kardemir (D) 1.631.853.837
Türk Hava Yolları 1.380.807.740
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.082.443.127
Şişe Cam 1.033.818.102
Halkbank 959.350.898
Petkim 925.808.168
Akbank 799.807.224
Vakıflar Bankası 792.250.325
Yapı ve Kredi Bankası 726.591.403
Odaş Elektrik 688.932.492
ASELSAN 564.533.699
Pegasus 523.135.295
Şekerbank 422.312.580
Turkcell 410.226.331
Şok Marketler 387.686.101
Ereğli Demir Çelik 378.714.968
Eczacıbaşı İlaç 347.737.389
Tüpraş 316.061.217
İş Bankası (C) 292.919.496
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu
Bitcoin'in piyasa hacmi 250 milyar doları aştı
Bitcoin'in piyasa hacmi 250 milyar doları aştı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Ersin Tatar Geert Wilders Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Hande Demir Demet Akalın Burak Özçivit İkbal Gürpınar
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 18:56:28. #1.15#
title