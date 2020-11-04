Borsada işlem hacmi sıralaması
04.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.930.272.782
Kardemir (D) 1.631.853.837
Türk Hava Yolları 1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.930.272.782
|Kardemir (D)
|1.631.853.837
|Türk Hava Yolları
|1.380.807.740
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.082.443.127
|Şişe Cam
|1.033.818.102
|Halkbank
|959.350.898
|Petkim
|925.808.168
|Akbank
|799.807.224
|Vakıflar Bankası
|792.250.325
|Yapı ve Kredi Bankası
|726.591.403
|Odaş Elektrik
|688.932.492
|ASELSAN
|564.533.699
|Pegasus
|523.135.295
|Şekerbank
|422.312.580
|Turkcell
|410.226.331
|Şok Marketler
|387.686.101
|Ereğli Demir Çelik
|378.714.968
|Eczacıbaşı İlaç
|347.737.389
|Tüpraş
|316.061.217
|İş Bankası (C)
|292.919.496
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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