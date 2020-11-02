Borsada işlem hacmi sıralaması
02.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:10
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 5.372.138.775
Türk Hava Yolları 1.916.355.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|5.372.138.775
|Türk Hava Yolları
|1.916.355.261
|ASELSAN
|1.766.825.685
|Şişe Cam
|1.678.302.149
|Kardemir (D)
|1.485.632.015
|Garanti Bankası
|1.174.433.263
|Petkim
|639.417.331
|Emlak Konut GMYO
|533.492.335
|Eczacıbaşı İlaç
|530.791.088
|Şekerbank
|504.528.381
|Odaş Elektrik
|421.862.452
|Akbank
|405.435.356
|TAV Havalimanları
|398.315.130
|Yapı ve Kredi Bankası
|380.487.441
|Ereğli Demir Çelik
|367.099.319
|Tüpraş
|282.185.462
|Vakıflar Bankası
|281.823.394
|Otokar
|279.735.275
|Turkcell
|271.765.634
|Pegasus
|247.859.365
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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