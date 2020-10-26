Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.377.633.620

Eczacıbaşı İlaç 1.578.660.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.377.633.620 Eczacıbaşı İlaç 1.578.660.885 Garanti Bankası 1.168.967.449 Şişe Cam 997.588.428 Kardemir (D) 741.078.136 Petkim 723.444.130 Şekerbank 708.301.917 Arçelik 680.050.207 ASELSAN 678.027.210 MLP Sağlık 642.236.372 Odaş Elektrik 636.564.449 Emlak Konut GMYO 552.046.826 Türk Hava Yolları 525.507.270 Deva Holding 519.710.031 Yapı ve Kredi Bankası 452.450.184 Akbank 392.648.574 Koza Altın 377.513.483 Sasa Polyester 375.327.207 Vakıflar Bankası 371.011.687 Ereğli Demir Çelik 369.318.250 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara