Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

26.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.377.633.620
Eczacıbaşı İlaç 1.578.660.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.377.633.620
Eczacıbaşı İlaç 1.578.660.885
Garanti Bankası 1.168.967.449
Şişe Cam 997.588.428
Kardemir (D) 741.078.136
Petkim 723.444.130
Şekerbank 708.301.917
Arçelik 680.050.207
ASELSAN 678.027.210
MLP Sağlık 642.236.372
Odaş Elektrik 636.564.449
Emlak Konut GMYO 552.046.826
Türk Hava Yolları 525.507.270
Deva Holding 519.710.031
Yapı ve Kredi Bankası 452.450.184
Akbank 392.648.574
Koza Altın 377.513.483
Sasa Polyester 375.327.207
Vakıflar Bankası 371.011.687
Ereğli Demir Çelik 369.318.250
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Tisserand Erol Bulut Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 18:59:44. #1.15#
title