Borsada işlem hacmi sıralaması
26.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.377.633.620
Eczacıbaşı İlaç 1.578.660.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|3.377.633.620
|Eczacıbaşı İlaç
|1.578.660.885
|Garanti Bankası
|1.168.967.449
|Şişe Cam
|997.588.428
|Kardemir (D)
|741.078.136
|Petkim
|723.444.130
|Şekerbank
|708.301.917
|Arçelik
|680.050.207
|ASELSAN
|678.027.210
|MLP Sağlık
|642.236.372
|Odaş Elektrik
|636.564.449
|Emlak Konut GMYO
|552.046.826
|Türk Hava Yolları
|525.507.270
|Deva Holding
|519.710.031
|Yapı ve Kredi Bankası
|452.450.184
|Akbank
|392.648.574
|Koza Altın
|377.513.483
|Sasa Polyester
|375.327.207
|Vakıflar Bankası
|371.011.687
|Ereğli Demir Çelik
|369.318.250
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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