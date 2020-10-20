Borsada işlem hacmi sıralaması
20.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.018.867.777
Şişe Cam 2.002.869.206
Şekerbank 945.802.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.018.867.777
|Şişe Cam
|2.002.869.206
|Şekerbank
|945.802.768
|ASELSAN
|899.423.728
|Petkim
|770.631.493
|Yapı ve Kredi Bankası
|681.029.528
|Akbank
|651.285.020
|İş Finansal Kiralama
|637.452.834
|Torunlar GMYO
|590.912.001
|Albaraka Türk
|580.830.827
|Turkcell
|561.093.763
|Türk Hava Yolları
|448.637.404
|Emlak Konut GMYO
|433.019.914
|Vakıflar Bankası
|414.170.758
|Odaş Elektrik
|412.876.899
|Sabancı Holding
|402.673.869
|Halkbank
|396.083.704
|Koç Holding
|349.610.057
|Kardemir (D)
|348.447.589
|Ege Endüstri
|322.898.451
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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