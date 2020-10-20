Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

20.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.018.867.777
Şişe Cam 2.002.869.206
Şekerbank 945.802.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.018.867.777
Şişe Cam 2.002.869.206
Şekerbank 945.802.768
ASELSAN 899.423.728
Petkim 770.631.493
Yapı ve Kredi Bankası 681.029.528
Akbank 651.285.020
İş Finansal Kiralama 637.452.834
Torunlar GMYO 590.912.001
Albaraka Türk 580.830.827
Turkcell 561.093.763
Türk Hava Yolları 448.637.404
Emlak Konut GMYO 433.019.914
Vakıflar Bankası 414.170.758
Odaş Elektrik 412.876.899
Sabancı Holding 402.673.869
Halkbank 396.083.704
Koç Holding 349.610.057
Kardemir (D) 348.447.589
Ege Endüstri 322.898.451
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Babel Can Bartu Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ekim Otobüs İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 18:56:40. #1.14#
title