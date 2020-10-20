Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 2.018.867.777

Şişe Cam 2.002.869.206

Şekerbank 945.802.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.018.867.777 Şişe Cam 2.002.869.206 Şekerbank 945.802.768 ASELSAN 899.423.728 Petkim 770.631.493 Yapı ve Kredi Bankası 681.029.528 Akbank 651.285.020 İş Finansal Kiralama 637.452.834 Torunlar GMYO 590.912.001 Albaraka Türk 580.830.827 Turkcell 561.093.763 Türk Hava Yolları 448.637.404 Emlak Konut GMYO 433.019.914 Vakıflar Bankası 414.170.758 Odaş Elektrik 412.876.899 Sabancı Holding 402.673.869 Halkbank 396.083.704 Koç Holding 349.610.057 Kardemir (D) 348.447.589 Ege Endüstri 322.898.451 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara