Borsada işlem hacmi sıralaması
16.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.265.949.852
Petkim 1.238.824.008
Şişe Cam 1.221.410.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.265.949.852
|Petkim
|1.238.824.008
|Şişe Cam
|1.221.410.734
|Şekerbank
|672.331.090
|Tüpraş
|619.203.649
|Albaraka Türk
|598.761.422
|Kerevitaş Gıda
|597.297.747
|Türk Hava Yolları
|573.011.103
|Zorlu Enerji
|514.471.694
|Halkbank
|495.557.385
|Yapı ve Kredi Bankası
|477.827.108
|Emlak Konut GMYO
|465.992.701
|T.S.K.B.
|459.912.459
|ASELSAN
|448.112.574
|Turkcell
|442.445.953
|Akbank
|427.455.778
|Kardemir (D)
|399.588.778
|Odaş Elektrik
|398.104.432
|Net Holding
|349.223.921
|Vakıflar Bankası
|304.246.777
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500