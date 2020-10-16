Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.265.949.852

Petkim 1.238.824.008

Şişe Cam 1.221.410.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.265.949.852 Petkim 1.238.824.008 Şişe Cam 1.221.410.734 Şekerbank 672.331.090 Tüpraş 619.203.649 Albaraka Türk 598.761.422 Kerevitaş Gıda 597.297.747 Türk Hava Yolları 573.011.103 Zorlu Enerji 514.471.694 Halkbank 495.557.385 Yapı ve Kredi Bankası 477.827.108 Emlak Konut GMYO 465.992.701 T.S.K.B. 459.912.459 ASELSAN 448.112.574 Turkcell 442.445.953 Akbank 427.455.778 Kardemir (D) 399.588.778 Odaş Elektrik 398.104.432 Net Holding 349.223.921 Vakıflar Bankası 304.246.777 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara