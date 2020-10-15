Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

15.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 2.126.973.095
Petkim 2.035.781.697
Zorlu Enerji 1.478.065.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 2.126.973.095
Petkim 2.035.781.697
Zorlu Enerji 1.478.065.329
Emlak Konut GMYO 1.377.204.007
Kardemir (D) 971.362.778
Garanti Bankası 877.290.001
Şişe Cam 763.270.113
Tüpraş 697.006.854
ASELSAN 663.191.941
Odaş Elektrik 533.875.560
Kerevitaş Gıda 449.539.061
Şok Marketler 429.817.654
İpek Doğal Enerji 394.095.121
Alkim Kimya 393.382.794
Deva Holding 386.400.445
Türk Hava Yolları 366.848.671
MLP Sağlık 342.039.123
Net Holding 340.323.880
Akbank 335.438.403
Koç Holding 318.860.402
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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