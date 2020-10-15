Borsada işlem hacmi sıralaması
15.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 2.126.973.095
Petkim 2.035.781.697
Zorlu Enerji 1.478.065.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|2.126.973.095
|Petkim
|2.035.781.697
|Zorlu Enerji
|1.478.065.329
|Emlak Konut GMYO
|1.377.204.007
|Kardemir (D)
|971.362.778
|Garanti Bankası
|877.290.001
|Şişe Cam
|763.270.113
|Tüpraş
|697.006.854
|ASELSAN
|663.191.941
|Odaş Elektrik
|533.875.560
|Kerevitaş Gıda
|449.539.061
|Şok Marketler
|429.817.654
|İpek Doğal Enerji
|394.095.121
|Alkim Kimya
|393.382.794
|Deva Holding
|386.400.445
|Türk Hava Yolları
|366.848.671
|MLP Sağlık
|342.039.123
|Net Holding
|340.323.880
|Akbank
|335.438.403
|Koç Holding
|318.860.402
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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