Borsada işlem hacmi sıralaması
14.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 6.576.430.165
Tüpraş 2.703.756.303
Odaş Elektrik 2.112.835.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|6.576.430.165
|Tüpraş
|2.703.756.303
|Odaş Elektrik
|2.112.835.145
|Zorlu Enerji
|1.676.602.456
|Garanti Bankası
|1.036.958.751
|Kardemir (D)
|970.864.017
|Şişe Cam
|951.159.975
|İpek Doğal Enerji
|880.620.281
|Emlak Konut GMYO
|746.088.902
|Halk GMYO
|662.717.645
|Tekfen Holding
|623.940.069
|Türk Hava Yolları
|516.994.420
|ASELSAN
|503.753.179
|Eczacıbaşı İlaç
|472.231.623
|Türkiye Sigorta
|456.823.605
|Turkcell
|451.366.187
|Koç Holding
|398.494.802
|Akbank
|372.058.767
|Aksa Enerji
|370.812.967
|Net Holding
|363.620.763
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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