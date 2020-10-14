Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

14.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:49
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 6.576.430.165
Tüpraş 2.703.756.303
Odaş Elektrik 2.112.835.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 6.576.430.165
Tüpraş 2.703.756.303
Odaş Elektrik 2.112.835.145
Zorlu Enerji 1.676.602.456
Garanti Bankası 1.036.958.751
Kardemir (D) 970.864.017
Şişe Cam 951.159.975
İpek Doğal Enerji 880.620.281
Emlak Konut GMYO 746.088.902
Halk GMYO 662.717.645
Tekfen Holding 623.940.069
Türk Hava Yolları 516.994.420
ASELSAN 503.753.179
Eczacıbaşı İlaç 472.231.623
Türkiye Sigorta 456.823.605
Turkcell 451.366.187
Koç Holding 398.494.802
Akbank 372.058.767
Aksa Enerji 370.812.967
Net Holding 363.620.763
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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