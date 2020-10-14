Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Petkim 6.576.430.165

Tüpraş 2.703.756.303

Odaş Elektrik 2.112.835.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 6.576.430.165 Tüpraş 2.703.756.303 Odaş Elektrik 2.112.835.145 Zorlu Enerji 1.676.602.456 Garanti Bankası 1.036.958.751 Kardemir (D) 970.864.017 Şişe Cam 951.159.975 İpek Doğal Enerji 880.620.281 Emlak Konut GMYO 746.088.902 Halk GMYO 662.717.645 Tekfen Holding 623.940.069 Türk Hava Yolları 516.994.420 ASELSAN 503.753.179 Eczacıbaşı İlaç 472.231.623 Türkiye Sigorta 456.823.605 Turkcell 451.366.187 Koç Holding 398.494.802 Akbank 372.058.767 Aksa Enerji 370.812.967 Net Holding 363.620.763 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara