Borsada işlem hacmi sıralaması
13.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 1.189.260.757
Emlak Konut GMYO 1.061.830.782
Şişe Cam 930.410.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|1.189.260.757
|Emlak Konut GMYO
|1.061.830.782
|Şişe Cam
|930.410.047
|Kerevitaş Gıda
|873.920.847
|Garanti Bankası
|812.723.258
|Kardemir (D)
|730.428.652
|ASELSAN
|708.670.335
|Türkiye Sigorta
|611.529.267
|Petkim
|566.323.978
|Sasa Polyester
|506.261.759
|İş GMYO
|497.994.578
|Torunlar GMYO
|474.365.675
|Şekerbank
|457.903.508
|Türk Hava Yolları
|455.700.220
|Halk GMYO
|394.393.357
|Zorlu Enerji
|393.056.051
|Oyak Çimento
|358.972.324
|Arçelik
|311.258.823
|Yapı ve Kredi Bankası
|298.526.185
|Tüpraş
|297.872.415
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500