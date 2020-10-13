Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

13.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 1.189.260.757
Emlak Konut GMYO 1.061.830.782
Şişe Cam 930.410.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 1.189.260.757
Emlak Konut GMYO 1.061.830.782
Şişe Cam 930.410.047
Kerevitaş Gıda 873.920.847
Garanti Bankası 812.723.258
Kardemir (D) 730.428.652
ASELSAN 708.670.335
Türkiye Sigorta 611.529.267
Petkim 566.323.978
Sasa Polyester 506.261.759
İş GMYO 497.994.578
Torunlar GMYO 474.365.675
Şekerbank 457.903.508
Türk Hava Yolları 455.700.220
Halk GMYO 394.393.357
Zorlu Enerji 393.056.051
Oyak Çimento 358.972.324
Arçelik 311.258.823
Yapı ve Kredi Bankası 298.526.185
Tüpraş 297.872.415
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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