Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Odaş Elektrik 1.189.260.757

Emlak Konut GMYO 1.061.830.782

Şişe Cam 930.410.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 1.189.260.757 Emlak Konut GMYO 1.061.830.782 Şişe Cam 930.410.047 Kerevitaş Gıda 873.920.847 Garanti Bankası 812.723.258 Kardemir (D) 730.428.652 ASELSAN 708.670.335 Türkiye Sigorta 611.529.267 Petkim 566.323.978 Sasa Polyester 506.261.759 İş GMYO 497.994.578 Torunlar GMYO 474.365.675 Şekerbank 457.903.508 Türk Hava Yolları 455.700.220 Halk GMYO 394.393.357 Zorlu Enerji 393.056.051 Oyak Çimento 358.972.324 Arçelik 311.258.823 Yapı ve Kredi Bankası 298.526.185 Tüpraş 297.872.415 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara