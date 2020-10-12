Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Petkim 1.845.684.846

Odaş Elektrik 1.224.554.258

Garanti Bankası 1.157.476.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.845.684.846 Odaş Elektrik 1.224.554.258 Garanti Bankası 1.157.476.343 Zorlu Enerji 1.097.685.353 Şişe Cam 1.089.456.355 Tüpraş 754.335.673 İş Finansal Kiralama 700.978.588 Kardemir (D) 600.582.446 Türk Hava Yolları 592.925.344 Emlak Konut GMYO 543.734.689 Türkiye Sigorta 530.132.240 ASELSAN 476.584.753 İpek Doğal Enerji 456.787.417 Kerevitaş Gıda 422.176.041 Akbank 366.176.599 Turkcell 346.951.656 Şekerbank 329.021.127 Arçelik 315.006.126 Yapı ve Kredi Bankası 310.108.852 Pegasus 301.183.184 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara