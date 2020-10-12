Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

12.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 1.845.684.846
Odaş Elektrik 1.224.554.258
Garanti Bankası 1.157.476.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 1.845.684.846
Odaş Elektrik 1.224.554.258
Garanti Bankası 1.157.476.343
Zorlu Enerji 1.097.685.353
Şişe Cam 1.089.456.355
Tüpraş 754.335.673
İş Finansal Kiralama 700.978.588
Kardemir (D) 600.582.446
Türk Hava Yolları 592.925.344
Emlak Konut GMYO 543.734.689
Türkiye Sigorta 530.132.240
ASELSAN 476.584.753
İpek Doğal Enerji 456.787.417
Kerevitaş Gıda 422.176.041
Akbank 366.176.599
Turkcell 346.951.656
Şekerbank 329.021.127
Arçelik 315.006.126
Yapı ve Kredi Bankası 310.108.852
Pegasus 301.183.184
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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