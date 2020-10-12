Borsada işlem hacmi sıralaması
12.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 1.845.684.846
Odaş Elektrik 1.224.554.258
Garanti Bankası 1.157.476.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.845.684.846
|Odaş Elektrik
|1.224.554.258
|Garanti Bankası
|1.157.476.343
|Zorlu Enerji
|1.097.685.353
|Şişe Cam
|1.089.456.355
|Tüpraş
|754.335.673
|İş Finansal Kiralama
|700.978.588
|Kardemir (D)
|600.582.446
|Türk Hava Yolları
|592.925.344
|Emlak Konut GMYO
|543.734.689
|Türkiye Sigorta
|530.132.240
|ASELSAN
|476.584.753
|İpek Doğal Enerji
|456.787.417
|Kerevitaş Gıda
|422.176.041
|Akbank
|366.176.599
|Turkcell
|346.951.656
|Şekerbank
|329.021.127
|Arçelik
|315.006.126
|Yapı ve Kredi Bankası
|310.108.852
|Pegasus
|301.183.184
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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