Borsada işlem hacmi sıralaması
09.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:53
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 2.136.330.830
Şişe Cam 1.429.587.559
Garanti Bankası 1.059.391.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.136.330.830
|Şişe Cam
|1.429.587.559
|Garanti Bankası
|1.059.391.288
|Tüpraş
|820.757.773
|ASELSAN
|710.515.065
|Kardemir (D)
|695.295.341
|Zorlu Enerji
|682.984.761
|Kerevitaş Gıda
|639.252.505
|Türk Hava Yolları
|579.475.257
|İpek Doğal Enerji
|568.436.789
|Torunlar GMYO
|410.410.936
|Emlak Konut GMYO
|386.881.515
|Akbank
|382.988.645
|Odaş Elektrik
|382.764.718
|İş Finansal Kiralama
|358.508.483
|İş GMYO
|354.071.640
|Gözde Girişim
|338.066.200
|Doğan Holding
|331.886.135
|Türkiye Sigorta
|285.461.128
|Vakıflar Bankası
|258.178.352
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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