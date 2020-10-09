Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

09.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:53
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 2.136.330.830
Şişe Cam 1.429.587.559
Garanti Bankası 1.059.391.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 2.136.330.830
Şişe Cam 1.429.587.559
Garanti Bankası 1.059.391.288
Tüpraş 820.757.773
ASELSAN 710.515.065
Kardemir (D) 695.295.341
Zorlu Enerji 682.984.761
Kerevitaş Gıda 639.252.505
Türk Hava Yolları 579.475.257
İpek Doğal Enerji 568.436.789
Torunlar GMYO 410.410.936
Emlak Konut GMYO 386.881.515
Akbank 382.988.645
Odaş Elektrik 382.764.718
İş Finansal Kiralama 358.508.483
İş GMYO 354.071.640
Gözde Girişim 338.066.200
Doğan Holding 331.886.135
Türkiye Sigorta 285.461.128
Vakıflar Bankası 258.178.352
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Erol Bulut Eddie Newton Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Erkek Hatay Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 19:03:16. #1.14#
title