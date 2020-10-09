Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Petkim 2.136.330.830

Şişe Cam 1.429.587.559

Garanti Bankası 1.059.391.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 2.136.330.830 Şişe Cam 1.429.587.559 Garanti Bankası 1.059.391.288 Tüpraş 820.757.773 ASELSAN 710.515.065 Kardemir (D) 695.295.341 Zorlu Enerji 682.984.761 Kerevitaş Gıda 639.252.505 Türk Hava Yolları 579.475.257 İpek Doğal Enerji 568.436.789 Torunlar GMYO 410.410.936 Emlak Konut GMYO 386.881.515 Akbank 382.988.645 Odaş Elektrik 382.764.718 İş Finansal Kiralama 358.508.483 İş GMYO 354.071.640 Gözde Girişim 338.066.200 Doğan Holding 331.886.135 Türkiye Sigorta 285.461.128 Vakıflar Bankası 258.178.352 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara