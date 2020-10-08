Borsada işlem hacmi sıralaması
08.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:55
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.421.149.701
Petkim 1.277.052.576
Tüpraş 1.196.251.827
ASELSAN 1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.421.149.701
|Petkim
|1.277.052.576
|Tüpraş
|1.196.251.827
|ASELSAN
|1.107.403.814
|Garanti Bankası
|814.632.374
|Odaş Elektrik
|574.324.989
|Kerevitaş Gıda
|538.126.875
|Zorlu Enerji
|534.592.749
|Türk Hava Yolları
|519.997.187
|Koç Holding
|482.603.484
|Kardemir (D)
|408.638.568
|Gübre Fabrikaları
|389.893.056
|Turkcell
|362.480.315
|Akbank
|360.049.672
|Tekfen Holding
|348.481.559
|Şekerbank
|346.015.508
|Emlak Konut GMYO
|302.327.706
|Türkiye Sigorta
|292.756.674
|İş GMYO
|242.137.098
|Yapı ve Kredi Bankası
|235.084.983
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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