Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 1.421.149.701

Petkim 1.277.052.576

Tüpraş 1.196.251.827

ASELSAN 1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.421.149.701 Petkim 1.277.052.576 Tüpraş 1.196.251.827 ASELSAN 1.107.403.814 Garanti Bankası 814.632.374 Odaş Elektrik 574.324.989 Kerevitaş Gıda 538.126.875 Zorlu Enerji 534.592.749 Türk Hava Yolları 519.997.187 Koç Holding 482.603.484 Kardemir (D) 408.638.568 Gübre Fabrikaları 389.893.056 Turkcell 362.480.315 Akbank 360.049.672 Tekfen Holding 348.481.559 Şekerbank 346.015.508 Emlak Konut GMYO 302.327.706 Türkiye Sigorta 292.756.674 İş GMYO 242.137.098 Yapı ve Kredi Bankası 235.084.983 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara