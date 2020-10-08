Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

08.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:55
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.421.149.701
Petkim 1.277.052.576
Tüpraş 1.196.251.827
ASELSAN 1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.421.149.701
Petkim 1.277.052.576
Tüpraş 1.196.251.827
ASELSAN 1.107.403.814
Garanti Bankası 814.632.374
Odaş Elektrik 574.324.989
Kerevitaş Gıda 538.126.875
Zorlu Enerji 534.592.749
Türk Hava Yolları 519.997.187
Koç Holding 482.603.484
Kardemir (D) 408.638.568
Gübre Fabrikaları 389.893.056
Turkcell 362.480.315
Akbank 360.049.672
Tekfen Holding 348.481.559
Şekerbank 346.015.508
Emlak Konut GMYO 302.327.706
Türkiye Sigorta 292.756.674
İş GMYO 242.137.098
Yapı ve Kredi Bankası 235.084.983
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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