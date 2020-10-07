Borsada işlem hacmi sıralaması
07.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.580.397.534
Odaş Elektrik 1.507.604.490
Şişe Cam 1.188.281.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.580.397.534
|Odaş Elektrik
|1.507.604.490
|Şişe Cam
|1.188.281.877
|ASELSAN
|943.475.458
|Petkim
|921.713.847
|Zorlu Enerji
|748.596.847
|Gübre Fabrikaları
|486.959.397
|Kardemir (D)
|464.623.265
|Akbank
|384.018.636
|Koç Holding
|350.330.795
|Türk Hava Yolları
|346.599.842
|Şekerbank
|343.892.333
|Tüpraş
|338.446.168
|Türkiye Sigorta
|320.200.693
|Hektaş
|281.363.210
|GSD Holding
|260.592.376
|Yapı ve Kredi Bankası
|252.837.923
|Alkim Kimya
|244.500.096
|Emlak Konut GMYO
|238.954.534
|Arçelik
|231.231.700
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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