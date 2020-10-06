Borsada işlem hacmi sıralaması
06.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.170.558.708
Odaş Elektrik 1.645.689.046
Şişe Cam 1.342.664.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.170.558.708
|Odaş Elektrik
|1.645.689.046
|Şişe Cam
|1.342.664.846
|Kardemir (D)
|885.523.402
|Türkiye Sigorta
|851.717.888
|Zorlu Enerji
|703.064.030
|ASELSAN
|610.423.491
|Gübre Fabrikaları
|558.180.049
|Petkim
|526.153.951
|Türk Hava Yolları
|499.479.352
|Akbank
|494.995.248
|Tüpraş
|452.308.519
|Emlak Konut GMYO
|426.837.592
|Turkcell
|415.660.050
|Yapı ve Kredi Bankası
|328.304.041
|Halkbank
|280.220.014
|Koç Holding
|267.527.320
|İş Finansal Kiralama
|258.925.777
|Aksa
|257.224.797
|İş Bankası (C)
|241.625.460
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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