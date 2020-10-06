Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

06.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.170.558.708
Odaş Elektrik 1.645.689.046
Şişe Cam 1.342.664.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.170.558.708
Odaş Elektrik 1.645.689.046
Şişe Cam 1.342.664.846
Kardemir (D) 885.523.402
Türkiye Sigorta 851.717.888
Zorlu Enerji 703.064.030
ASELSAN 610.423.491
Gübre Fabrikaları 558.180.049
Petkim 526.153.951
Türk Hava Yolları 499.479.352
Akbank 494.995.248
Tüpraş 452.308.519
Emlak Konut GMYO 426.837.592
Turkcell 415.660.050
Yapı ve Kredi Bankası 328.304.041
Halkbank 280.220.014
Koç Holding 267.527.320
İş Finansal Kiralama 258.925.777
Aksa 257.224.797
İş Bankası (C) 241.625.460
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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