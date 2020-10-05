Borsada işlem hacmi sıralaması
05.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.349.780.814
ASELSAN 882.611.715
Garanti Bankası 750.495.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.349.780.814
|ASELSAN
|882.611.715
|Garanti Bankası
|750.495.956
|Kardemir (D)
|695.280.422
|Türk Hava Yolları
|560.865.222
|Petkim
|531.252.333
|Gübre Fabrikları
|471.482.248
|Türkiye Sigorta
|433.353.353
|Odaş Elektrik
|432.657.005
|GSD Holding
|374.298.109
|Emlak Konut GMYO
|349.248.173
|Turkcell
|300.552.605
|İpek Doğal Enerji
|266.469.905
|Koza Madencilik
|261.735.475
|Bizim Mağazaları
|256.341.566
|Akbank
|253.218.089
|İş Bankası (C)
|243.317.095
|Zorlu Enerji
|218.246.942
|Aksa Enerji
|200.367.311
|Halkbank
|197.994.204
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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