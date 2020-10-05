Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

05.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:40
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.349.780.814
ASELSAN 882.611.715
Garanti Bankası 750.495.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.349.780.814
ASELSAN 882.611.715
Garanti Bankası 750.495.956
Kardemir (D) 695.280.422
Türk Hava Yolları 560.865.222
Petkim 531.252.333
Gübre Fabrikları 471.482.248
Türkiye Sigorta 433.353.353
Odaş Elektrik 432.657.005
GSD Holding 374.298.109
Emlak Konut GMYO 349.248.173
Turkcell 300.552.605
İpek Doğal Enerji 266.469.905
Koza Madencilik 261.735.475
Bizim Mağazaları 256.341.566
Akbank 253.218.089
İş Bankası (C) 243.317.095
Zorlu Enerji 218.246.942
Aksa Enerji 200.367.311
Halkbank 197.994.204
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Erkan Kandemir Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Ivana Sert Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Tisserand Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 19:14:30. #1.15#
title