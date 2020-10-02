Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 2.548.235.905

Türk Hava Yolları 2.494.391.801

Garanti Bankası 1.711.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.548.235.905 Türk Hava Yolları 2.494.391.801 Garanti Bankası 1.711.118.755 ASELSAN 1.291.221.299 Kardemir (D) 891.525.039 Petkim 723.225.459 Şekerbank 604.245.636 Odaş Elektrik 570.761.447 Türkiye Sigorta 502.988.484 Akbank 484.594.874 Pegasus 412.761.023 İş Bankası (C) 404.597.050 Halkbank 285.326.064 Koç Holding 277.403.398 Gübre Fabrikaları 261.954.946 Vakıflar Bankası 247.917.744 İpek Doğal Enerji 244.938.891 Yapı ve Kredi Bankası 236.240.469 İş GMYO 222.232.012 Tüpraş 197.128.557 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara