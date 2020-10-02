Borsada işlem hacmi sıralaması
02.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:22
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.548.235.905
Türk Hava Yolları 2.494.391.801
Garanti Bankası 1.711.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.548.235.905
|Türk Hava Yolları
|2.494.391.801
|Garanti Bankası
|1.711.118.755
|ASELSAN
|1.291.221.299
|Kardemir (D)
|891.525.039
|Petkim
|723.225.459
|Şekerbank
|604.245.636
|Odaş Elektrik
|570.761.447
|Türkiye Sigorta
|502.988.484
|Akbank
|484.594.874
|Pegasus
|412.761.023
|İş Bankası (C)
|404.597.050
|Halkbank
|285.326.064
|Koç Holding
|277.403.398
|Gübre Fabrikaları
|261.954.946
|Vakıflar Bankası
|247.917.744
|İpek Doğal Enerji
|244.938.891
|Yapı ve Kredi Bankası
|236.240.469
|İş GMYO
|222.232.012
|Tüpraş
|197.128.557
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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