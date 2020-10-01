Borsada işlem hacmi sıralaması
01.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:59
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.339.296.234
Garanti Bankası 1.915.082.431
ASELSAN 1.759.231.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.339.296.234
|Garanti Bankası
|1.915.082.431
|ASELSAN
|1.759.231.085
|Türkiye Sigorta
|1.472.391.904
|Türk Hava Yolları
|1.178.812.109
|Kardemir (D)
|787.664.329
|Akbank
|653.791.041
|Gübre Fabrikaları
|495.931.730
|Pegasus
|495.856.745
|Petkim
|453.644.316
|İpek Doğal Enerji
|421.220.598
|Gözde Girişim
|418.905.160
|Vakıflar Bankası
|370.148.529
|Koza Madencilik
|365.334.272
|Doğan Holding
|354.433.151
|Odaş Elektrik
|352.552.128
|Koza Altın
|347.718.691
|Emlak Konut GMYO
|330.697.560
|Tüpraş
|328.161.929
|Turkcell
|313.985.240
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500