Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

01.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:59
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.339.296.234
Garanti Bankası 1.915.082.431
ASELSAN 1.759.231.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.339.296.234
Garanti Bankası 1.915.082.431
ASELSAN 1.759.231.085
Türkiye Sigorta 1.472.391.904
Türk Hava Yolları 1.178.812.109
Kardemir (D) 787.664.329
Akbank 653.791.041
Gübre Fabrikaları 495.931.730
Pegasus 495.856.745
Petkim 453.644.316
İpek Doğal Enerji 421.220.598
Gözde Girişim 418.905.160
Vakıflar Bankası 370.148.529
Koza Madencilik 365.334.272
Doğan Holding 354.433.151
Odaş Elektrik 352.552.128
Koza Altın 347.718.691
Emlak Konut GMYO 330.697.560
Tüpraş 328.161.929
Turkcell 313.985.240
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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