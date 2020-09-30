Borsada işlem hacmi sıralaması
30.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 5.724.440.533
ASELSAN 4.340.692.481
Garanti Bankası 2.003.103.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|5.724.440.533
|ASELSAN
|4.340.692.481
|Garanti Bankası
|2.003.103.892
|Karsan Otomotiv
|952.243.838
|Kardemir (D)
|891.810.731
|Trakya Cam
|717.518.076
|Soda Sanayii
|691.706.501
|Türk Hava Yolları
|515.397.449
|Akbank
|479.437.198
|Odaş Elektrik
|451.707.678
|Gübre Fabrikaları
|445.509.862
|İş Finansal Kiralama
|339.368.307
|Kerevitaş Gıda
|334.931.737
|Yapı ve Kredi Bankası
|327.105.209
|Ereğli Demir Çelik
|318.671.221
|Arçelik
|306.362.562
|İş Bankası (C)
|301.696.086
|Turkcell
|301.297.316
|Vakıflar Bankası
|288.520.556
|Petkim
|274.494.012
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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