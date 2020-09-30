Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 5.724.440.533

ASELSAN 4.340.692.481

Garanti Bankası 2.003.103.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 5.724.440.533 ASELSAN 4.340.692.481 Garanti Bankası 2.003.103.892 Karsan Otomotiv 952.243.838 Kardemir (D) 891.810.731 Trakya Cam 717.518.076 Soda Sanayii 691.706.501 Türk Hava Yolları 515.397.449 Akbank 479.437.198 Odaş Elektrik 451.707.678 Gübre Fabrikaları 445.509.862 İş Finansal Kiralama 339.368.307 Kerevitaş Gıda 334.931.737 Yapı ve Kredi Bankası 327.105.209 Ereğli Demir Çelik 318.671.221 Arçelik 306.362.562 İş Bankası (C) 301.696.086 Turkcell 301.297.316 Vakıflar Bankası 288.520.556 Petkim 274.494.012 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara