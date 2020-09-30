Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

30.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:43
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 5.724.440.533
ASELSAN 4.340.692.481
Garanti Bankası 2.003.103.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 5.724.440.533
ASELSAN 4.340.692.481
Garanti Bankası 2.003.103.892
Karsan Otomotiv 952.243.838
Kardemir (D) 891.810.731
Trakya Cam 717.518.076
Soda Sanayii 691.706.501
Türk Hava Yolları 515.397.449
Akbank 479.437.198
Odaş Elektrik 451.707.678
Gübre Fabrikaları 445.509.862
İş Finansal Kiralama 339.368.307
Kerevitaş Gıda 334.931.737
Yapı ve Kredi Bankası 327.105.209
Ereğli Demir Çelik 318.671.221
Arçelik 306.362.562
İş Bankası (C) 301.696.086
Turkcell 301.297.316
Vakıflar Bankası 288.520.556
Petkim 274.494.012
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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