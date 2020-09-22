Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.038.207.434
Kardemir (D) 1.123.521.452
Petkim 770.194.
22.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:55
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.038.207.434
|Kardemir (D)
|1.123.521.452
|Petkim
|770.194.698
|Odaş Elektrik
|602.972.359
|Türk Hava Yolları
|541.233.567
|Garanti Bankası
|507.017.828
|Turkcell
|444.118.150
|Yapı ve Kredi Bankası
|372.892.920
|ASELSAN
|355.685.712
|Koç Holding
|353.211.049
|Emlak Konut GMYO
|300.385.833
|Trakya Cam
|282.181.098
|İş GMYO
|218.478.785
|Tüpraş
|217.132.027
|Bim Mağazalar
|215.807.530
|Zorlu Enerji
|214.289.672
|Akbank
|209.350.625
|Vakıflar Bankası
|208.421.243
|Torunlar GMYO
|205.258.713
|Doğan Holding
|198.786.959
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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