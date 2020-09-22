Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 2.038.207.434

Kardemir (D) 1.123.521.452

Petkim 770.194.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.038.207.434 Kardemir (D) 1.123.521.452 Petkim 770.194.698 Odaş Elektrik 602.972.359 Türk Hava Yolları 541.233.567 Garanti Bankası 507.017.828 Turkcell 444.118.150 Yapı ve Kredi Bankası 372.892.920 ASELSAN 355.685.712 Koç Holding 353.211.049 Emlak Konut GMYO 300.385.833 Trakya Cam 282.181.098 İş GMYO 218.478.785 Tüpraş 217.132.027 Bim Mağazalar 215.807.530 Zorlu Enerji 214.289.672 Akbank 209.350.625 Vakıflar Bankası 208.421.243 Torunlar GMYO 205.258.713 Doğan Holding 198.786.959 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara