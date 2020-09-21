Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.083.632.145
Kardemir (D) 1.603.633.386
Trakya Cam 618.409.

Borsada işlem hacmi sıralaması
21.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:55

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.083.632.145
Kardemir (D) 1.603.633.386
Trakya Cam 618.409.065
Garanti Bankası 581.151.218
Petkim 571.901.075
Turkcell 455.400.828
Aksa 414.975.486
ASELSAN 373.916.634
Akbank 338.779.733
Alkim Kimya 338.771.621
Türk Hava Yolları 331.047.216
Sasa Polyester 322.945.179
Emlak Konut GMYO 295.429.132
Vakıflar Bankası 285.852.333
Doğan Holding 285.639.497
Soda Sanayii 280.203.115
Halkbank 250.289.958
Tüpraş 248.673.410
Yapı ve Kredi Bankası 242.374.496
Koç Holding 212.011.456
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Süleyman Soylu Erkan Kandemir Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Arda Turan Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Atama Çocuk Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 18:57:38. #1.14#
title