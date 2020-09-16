Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.099.719.294
Sasa Polyester 775.531.072
Petkim 736.589.

Borsada işlem hacmi sıralaması
16.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:49

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.099.719.294
Sasa Polyester 775.531.072
Petkim 736.589.833
Şişe Cam 554.447.537
Garanti Bankası 390.056.996
Eczacıbaşı İlaç 323.309.996
Halk GMYO 269.751.101
Tüpraş 260.142.747
Türk Hava Yolları 253.040.490
Emlak Konut GMYO 252.974.771
Aselsan 235.503.312
Tekfen Holding 233.915.657
Vakıflar Bankası 233.231.277
Turkcell 206.611.558
Zorlu Enerji 201.154.568
T. Halk Bankası 183.620.860
Bim Mağazalar 179.433.447
Odaş Elektrik 178.641.838
Türkiye Sigorta 157.871.661
Şekerbank 153.765.199

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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