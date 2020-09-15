Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Petkim 1.871.644.888

Kardemir (D) 1.479.240.754

Eczacıbaşı İlaç 743.569.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 1.871.644.888 Kardemir (D) 1.479.240.754 Eczacıbaşı İlaç 743.569.640 Şişe Cam 627.140.948 Tüpraş 527.457.565 Garanti Bankası 489.737.446 Zorlu Enerji 471.480.019 Emlak Konut GMYO 462.033.290 Turkcell 451.127.520 Sasa Polyester 432.943.982 Aselsan 401.289.017 Doğan Holding 356.659.991 Odaş Elektrik 333.602.583 Şekerbank 323.816.831 Türk Hava Yolları 301.808.842 Bim Mağazalar 286.696.920 Migros Ticaret 242.340.384 Ereğli Demir Çelik 235.916.844 Akbank 235.676.073 İpek Doğal Enerji 207.968.258 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA