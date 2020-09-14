Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Kardemir (D) 2.679.923.555

Şişe Cam 1.457.715.440

Petkim 903.685.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.679.923.555 Şişe Cam 1.457.715.440 Petkim 903.685.323 Odaş Elektrik 486.045.285 Zorlu Enerji 435.838.052 Türk Hava Yolları 396.105.248 Pegasus 369.167.703 Aselsan 360.103.398 Tüpraş 318.188.997 Garanti Bankası 310.533.811 Türkiye Sigorta 306.741.682 Emlak Konut GMYO 301.273.738 Halk GMYO 285.009.040 İş Fin.Kir. 262.927.679 Bim Mağazalar 198.414.035 Yapı ve Kredi Bank. 179.903.868 Vakıflar Bankası 179.029.017 Akbank 173.737.326 Trakya Cam 170.159.435 Ereğli Demir Çelik 163.773.456 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA