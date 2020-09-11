Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 1.714.780.188
Türk Hava Yolları 1.051.894.626
Pegasus 778.541.

Borsada işlem hacmi sıralaması
11.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:50

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 1.714.780.188
Türk Hava Yolları 1.051.894.626
Pegasus 778.541.294
TAV Havalimanları 665.818.532
Tüpraş 596.198.528
Zorlu Enerji 588.595.292
Şekerbank 563.371.416
Kardemir (D) 513.009.233
Garanti Bankası 506.189.546
Odaş Elektrik 485.714.307
Şişe Cam 428.675.056
Ereğli Demir Çelik 275.630.819
T. Halk Bankası 273.185.125
Aselsan 232.251.176
Akbank 229.183.398
Bim Mağazalar 227.797.229
Karsan Otomotiv 218.535.945
Vakıflar Bankası 217.091.948
Emlak Konut GMYO 205.792.450
Halk GMYO 199.941.375
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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