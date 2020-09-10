Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 2.568.473.829
Garanti Bankası 1.494.835.410
Zorlu Enerji 979.265.
10.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|2.568.473.829
|Garanti Bankası
|1.494.835.410
|Zorlu Enerji
|979.265.429
|Tüpraş
|910.794.386
|T. Halk Bankası
|883.410.076
|Şişe Cam
|733.746.983
|Vakıflar Bankası
|716.376.575
|Akbank
|527.300.978
|Türk Hava Yolları
|526.466.967
|Kardemir (D)
|513.187.736
|Aselsan
|418.908.899
|Albaraka Türk
|413.357.729
|Sasa Polyester
|398.540.109
|Emlak Konut GMYO
|376.563.887
|Alkim Kimya
|343.627.530
|Yapı ve Kredi Bank.
|322.389.236
|Şekerbank
|318.727.203
|İpek Doğal Enerji
|308.710.922
|İş Bankası (C)
|290.453.505
|Odaş Elektrik
|277.925.957
Kaynak: AA
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