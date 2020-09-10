Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 2.568.473.829
Garanti Bankası 1.494.835.410
Zorlu Enerji 979.265.

Borsada işlem hacmi sıralaması
10.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:43

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 2.568.473.829
Garanti Bankası 1.494.835.410
Zorlu Enerji 979.265.429
Tüpraş 910.794.386
T. Halk Bankası 883.410.076
Şişe Cam 733.746.983
Vakıflar Bankası 716.376.575
Akbank 527.300.978
Türk Hava Yolları 526.466.967
Kardemir (D) 513.187.736
Aselsan 418.908.899
Albaraka Türk 413.357.729
Sasa Polyester 398.540.109
Emlak Konut GMYO 376.563.887
Alkim Kimya 343.627.530
Yapı ve Kredi Bank. 322.389.236
Şekerbank 318.727.203
İpek Doğal Enerji 308.710.922
İş Bankası (C) 290.453.505
Odaş Elektrik 277.925.957
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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