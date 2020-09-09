Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 3.276.412.829
Tüpraş 1.745.821.759
Zorlu Enerji 881.685.
09.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|3.276.412.829
|Tüpraş
|1.745.821.759
|Zorlu Enerji
|881.685.076
|Odaş Elektrik
|817.778.383
|Türk Hava Yolları
|577.425.701
|Garanti Bankası
|551.988.333
|Kardemir (D)
|465.141.176
|Emlak Konut GMYO
|456.325.524
|Şişe Cam
|411.653.792
|İpek Doğal Enerji
|393.178.444
|Aselsan
|389.643.121
|Türkiye Sigorta
|315.462.825
|Oyak Çimento
|311.981.156
|Karsan Otomotiv
|280.615.952
|Tekfen Holding
|270.434.947
|Ereğli Demir Çelik
|260.093.842
|Aksa Enerji
|234.776.175
|Global Yat. Holding
|223.921.645
|Ege Endüstri
|221.355.175
|Eczacıbaşı İlaç
|216.493.767
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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