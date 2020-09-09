Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Petkim 3.276.412.829

Tüpraş 1.745.821.759

Zorlu Enerji 881.685.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 3.276.412.829 Tüpraş 1.745.821.759 Zorlu Enerji 881.685.076 Odaş Elektrik 817.778.383 Türk Hava Yolları 577.425.701 Garanti Bankası 551.988.333 Kardemir (D) 465.141.176 Emlak Konut GMYO 456.325.524 Şişe Cam 411.653.792 İpek Doğal Enerji 393.178.444 Aselsan 389.643.121 Türkiye Sigorta 315.462.825 Oyak Çimento 311.981.156 Karsan Otomotiv 280.615.952 Tekfen Holding 270.434.947 Ereğli Demir Çelik 260.093.842 Aksa Enerji 234.776.175 Global Yat. Holding 223.921.645 Ege Endüstri 221.355.175 Eczacıbaşı İlaç 216.493.767 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA