Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 886.805.512
Türkiye Sigorta 800.543.017
Emlak Konut GMYO 800.

Borsada işlem hacmi sıralaması
07.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 886.805.512
Türkiye Sigorta 800.543.017
Emlak Konut GMYO 800.376.709
Türk Hava Yolları 647.318.942
Petkim 636.353.037
Garanti Bankası 630.436.688
Aselsan 484.392.119
Tekfen Holding 277.998.101
Kardemir (D) 268.366.701
İş Fin.Kir. 244.257.076
Sasa Polyester 234.948.107
Eczacıbaşı İlaç 223.363.725
Tüpraş 220.125.669
Akbank 208.127.839
Turkcell 205.268.637
Alkim Kimya 182.989.615
Yapı ve Kredi Bank. 174.407.634
TAV Havalimanları 166.053.752
GSD Holding 157.224.492
Pegasus 148.404.311

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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