Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Şişe Cam 886.805.512

Türkiye Sigorta 800.543.017

Emlak Konut GMYO 800.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 886.805.512 Türkiye Sigorta 800.543.017 Emlak Konut GMYO 800.376.709 Türk Hava Yolları 647.318.942 Petkim 636.353.037 Garanti Bankası 630.436.688 Aselsan 484.392.119 Tekfen Holding 277.998.101 Kardemir (D) 268.366.701 İş Fin.Kir. 244.257.076 Sasa Polyester 234.948.107 Eczacıbaşı İlaç 223.363.725 Tüpraş 220.125.669 Akbank 208.127.839 Turkcell 205.268.637 Alkim Kimya 182.989.615 Yapı ve Kredi Bank. 174.407.634 TAV Havalimanları 166.053.752 GSD Holding 157.224.492 Pegasus 148.404.311 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA