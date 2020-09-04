Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 2.361.475.426

ASELSAN 799.735.490

Garanti Bankası 720.347.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.361.475.426 ASELSAN 799.735.490 Garanti Bankası 720.347.731 Türk Hava Yolları 694.707.541 Kardemir (D) 613.656.429 Petkim 527.733.841 GSD Holding 418.896.393 Trakya Cam 391.031.920 Tüpraş 330.480.785 Türkiye Sigorta 313.534.267 Emlak Konut GMYO 307.386.887 Turkcell 265.470.285 Akbank 250.986.234 Yapı ve Kredi Bankası 233.372.016 Arçelik 221.699.465 Sasa Polyester 217.859.967 Karsan Otomotiv 216.604.829 Soda Sanayii 216.324.238 Vakıflar Bankası 215.573.526 Halkbank 195.899.042 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA