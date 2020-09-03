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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.422.766.030
Garanti Bankası 794.327.228
Şişe Cam 613.208.

Borsada işlem hacmi sıralaması
03.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:43

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.422.766.030
Garanti Bankası 794.327.228
Şişe Cam 613.208.524
Kardemir (D) 601.144.880
Türk Hava Yolları 499.143.493
Halkbank 491.522.842
Emlak Konut GMYO 410.576.036
Yapı ve Kredi Bankası 343.197.340
Petkim 338.521.936
Akbank 329.815.209
Türkiye Sigorta 324.622.520
Vakıflar Bankası 324.010.513
Tüpraş 289.767.335
Gübre Fabrikaları 220.041.838
Kerevitaş Gıda 217.641.972
Ereğli Demir Çelik 215.868.538
Zorlu Enerji 214.622.626
Türk Telekom 200.132.193
Turkcell 184.294.397
İş Bankası (C) 179.869.595
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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