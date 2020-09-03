Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 1.422.766.030

Garanti Bankası 794.327.228

Şişe Cam 613.208.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.422.766.030 Garanti Bankası 794.327.228 Şişe Cam 613.208.524 Kardemir (D) 601.144.880 Türk Hava Yolları 499.143.493 Halkbank 491.522.842 Emlak Konut GMYO 410.576.036 Yapı ve Kredi Bankası 343.197.340 Petkim 338.521.936 Akbank 329.815.209 Türkiye Sigorta 324.622.520 Vakıflar Bankası 324.010.513 Tüpraş 289.767.335 Gübre Fabrikaları 220.041.838 Kerevitaş Gıda 217.641.972 Ereğli Demir Çelik 215.868.538 Zorlu Enerji 214.622.626 Türk Telekom 200.132.193 Turkcell 184.294.397 İş Bankası (C) 179.869.595 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA