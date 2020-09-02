Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 1.057.914.917

Garanti Bankası 723.017.278

ASELSAN 698.241.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.057.914.917 Garanti Bankası 723.017.278 ASELSAN 698.241.269 Petkim 675.392.482 Halkbank 583.780.614 Türkiye Sigorta 501.673.776 Vakıflar Bankası 467.856.400 Türk Hava Yolları 465.100.491 Kardemir (D) 454.696.345 Emlak Konut GMYO 445.599.002 Zorlu Enerji 429.720.937 Akbank 423.590.998 Yapı ve Kredi Bankası 335.191.152 Tüpraş 328.319.447 Ereğli Demir Çelik 234.498.948 Odaş Elektrik 222.021.122 Türk Telekom 210.376.905 Aksa Enerji 197.406.905 İş Bankası (C) 190.154.486 Koç Holding 189.637.573 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA