HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.132.394.316
ASELSAN 929.711.310
Garanti Bankası 820.320.

Borsada işlem hacmi sıralaması
01.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.132.394.316
ASELSAN 929.711.310
Garanti Bankası 820.320.228
Petkim 729.105.801
Kardemir (D) 726.914.093
Emlak Konut GMYO 496.743.486
Akbank 453.050.585
Türk Hava Yolları 432.115.638
Tüpraş 422.588.061
Eczacıbaşı İlaç 383.914.680
İş Bankası (C) 357.492.533
Ereğli Demir Çelik 335.404.518
Türkiye Sigorta 312.626.009
Zorlu Enerji 299.798.836
Bim Mağazalar 291.265.397
Sasa Polyester 288.196.602
Kerevitaş Gıda 251.039.170
Trakya Cam 249.919.203
Yapı ve Kredi Bankası 230.408.773
İpek Doğal Enerji 227.028.236
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Pınar Tartan Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Erol Bulut Nihat Özdemir Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Karar Eylül Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 18:46:05. #1.15#
title