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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.542.596.341
Emlak Konut GMYO 794.831.925
Garanti Bankası 725.559.

Borsada işlem hacmi sıralaması
31.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:38

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.542.596.341
Emlak Konut GMYO 794.831.925
Garanti Bankası 725.559.999
Türkiye Sigorta 645.199.841
Petkim 605.415.854
Türk Hava Yolları 559.751.347
ASELSAN 550.522.793
Tüpraş 480.703.919
Şişe Cam 477.103.842
Bim Mağazalar 397.307.768
Akbank 361.177.870
Zorlu Enerji 357.169.199
Turkcell 330.942.227
TAV Havalimanları 320.723.667
Gözde Girişim 307.172.016
Sasa Polyester 286.696.947
Ereğli Demir Çelik 269.899.502
Koç Holding 259.588.722
Yapı ve Kredi Bankası 257.249.488
Global Yatırım Holding 213.727.775
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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