Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.151.920.502
Güneş Sigorta 1.145.961.242
Petkim 814.605.
27.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:37
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.151.920.502
|Güneş Sigorta
|1.145.961.242
|Petkim
|814.605.348
|Şişe Cam
|701.344.461
|Tüpraş
|636.346.256
|Zorlu Enerji
|597.655.698
|Sasa Polyester
|521.068.388
|Emlak Konut GMYO
|473.335.767
|Pegasus
|425.945.269
|Türk Hava Yolları
|423.552.231
|Yapı ve Kredi Bankası
|408.552.961
|Torunlar GMYO
|383.000.981
|Akbank
|335.085.062
|Aselsan
|318.704.935
|Şekerbank
|293.160.042
|Trakya Cam
|257.391.845
|İpek Doğal Enerji
|248.221.334
|İş Finansal Kiralama
|235.284.321
|Kardemir (D)
|233.336.297
|Koza Madencilik
|232.355.682
Kaynak: AA