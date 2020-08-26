Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 2.148.063.601

Petkim 1.097.503.375

Güneş Sigorta 900.850.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.148.063.601 Petkim 1.097.503.375 Güneş Sigorta 900.850.589 Garanti Bankası 833.838.236 Sasa Polyester 833.047.425 Trakya Cam 730.722.436 Türk Hava Yolları 566.791.897 ASELSAN 518.210.938 Yapı ve Kredi Bankası 423.655.837 Akbank 380.251.051 Tüpraş 379.794.554 Bim Mağazalar 359.124.665 Emlak Konut GMYO 349.436.200 Pegasus 329.336.220 Kardemir (D) 324.414.042 Soda Sanayii 259.875.623 İş Finansal Kiralama 244.380.458 İş Bankası (C) 209.737.704 Vakıflar Bankası 197.509.584 Turkcell 196.999.259 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA