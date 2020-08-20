Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Tüpraş 4.315.977.441
Petkim 3.938.931.845
Garanti Bankası 1.081.691.
20.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|4.315.977.441
|Petkim
|3.938.931.845
|Garanti Bankası
|1.081.691.862
|Emlak Konut GMYO
|953.188.831
|Şişe Cam
|740.285.032
|Kardemir (D)
|661.114.823
|Zorlu Enerji
|646.901.254
|Turkcell
|604.030.013
|ASELSAN
|561.786.419
|Akbank
|546.160.357
|İpek Doğal Enerji
|489.443.850
|Güneş Sigorta
|445.537.953
|Türk Hava Yolları
|425.005.888
|Vakıflar Bankası
|412.264.009
|İş Finansal Kiralama
|403.934.691
|Global Yat. Holding
|392.978.314
|Koç Holding
|388.173.983
|Tekfen Holding
|369.578.041
|Yapı ve Kredi Bankası
|342.728.046
|Ereğli Demir Çelik
|331.196.019
Kaynak: AA