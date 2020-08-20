Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Tüpraş 4.315.977.441

Petkim 3.938.931.845

Garanti Bankası 1.081.691.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 4.315.977.441 Petkim 3.938.931.845 Garanti Bankası 1.081.691.862 Emlak Konut GMYO 953.188.831 Şişe Cam 740.285.032 Kardemir (D) 661.114.823 Zorlu Enerji 646.901.254 Turkcell 604.030.013 ASELSAN 561.786.419 Akbank 546.160.357 İpek Doğal Enerji 489.443.850 Güneş Sigorta 445.537.953 Türk Hava Yolları 425.005.888 Vakıflar Bankası 412.264.009 İş Finansal Kiralama 403.934.691 Global Yat. Holding 392.978.314 Koç Holding 388.173.983 Tekfen Holding 369.578.041 Yapı ve Kredi Bankası 342.728.046 Ereğli Demir Çelik 331.196.019 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA