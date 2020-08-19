Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Tüpraş 2.656.058.155

Emlak Konut GMYO 1.960.270.232

Şişe Cam 1.486.124.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 2.656.058.155 Emlak Konut GMYO 1.960.270.232 Şişe Cam 1.486.124.988 Garanti Bankası 1.277.670.824 ASELSAN 978.761.734 Güneş Sigorta 850.993.324 Petkim 848.309.190 Bim Mağazalar 777.080.449 Akbank 713.694.446 Sasa Polyester 710.746.885 Türk Hava Yolları 657.513.548 Zorlu Enerji 605.217.862 Koç Holding 496.204.139 Kardemir (D) 457.165.363 Trakya Cam 453.961.909 İpek Doğal Enerji 329.879.716 Türk Telekom 325.850.445 Ereğli Demir Çelik 319.708.240 Yapı ve Kredi Bankası 315.079.944 Vakıflar Bankası 282.388.946 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA