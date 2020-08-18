Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.392.503.819

Güneş Sigorta 1.082.278.309

ASELSAN 799.053.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.392.503.819 Güneş Sigorta 1.082.278.309 ASELSAN 799.053.971 Kardemir (D) 630.922.713 Emlak Konut GMYO 615.266.023 Türk Telekom 554.233.885 Akbank 552.923.478 Türk Hava Yolları 528.814.382 Şişe Cam 489.537.535 Tüpraş 427.323.532 Koç Holding 340.372.777 Sasa Polyester 333.276.732 Bim Mağazalar 262.686.232 Yapı ve Kredi Bankası 253.834.320 Turkcell 253.505.901 Vakıflar Bankası 248.622.736 Zorlu Enerji 239.516.828 Ereğli Demir Çelik 182.151.518 Petkim 177.687.895 İş Bankası (C) 169.687.548 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA