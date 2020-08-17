Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.119.986.512
ASELSAN 792.299.352
Kardemir (D) 772.424.
17.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.119.986.512
|ASELSAN
|792.299.352
|Kardemir (D)
|772.424.967
|Emlak Konut GMYO
|743.369.542
|Tüpraş
|700.193.956
|Petkim
|613.815.975
|Güneş Sigorta
|469.922.413
|Akbank
|446.371.777
|Şişe Cam
|380.402.740
|Yapı ve Kredi Bankası
|356.360.133
|GSD Holding
|344.853.706
|Türk Hava Yolları
|331.937.381
|Karsan Otomotiv
|328.520.287
|Türk Telekom
|324.983.322
|Turkcell
|274.367.027
|Vakıflar Bankası
|226.855.367
|Halkbank
|217.671.526
|Koç Holding
|202.200.154
|Ereğli Demir Çelik
|198.589.032
|İpek Doğal Enerji
|196.771.779
Kaynak: AA