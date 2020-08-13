Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Aselsan 1.143.334.253
Tüpraş 1.061.137.692
Emlak Konut GMYO 1.039.855.
13.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Aselsan
|1.143.334.253
|Tüpraş
|1.061.137.692
|Emlak Konut GMYO
|1.039.855.592
|Güneş Sigorta
|1.027.256.559
|Türk Hava Yolları
|1.014.602.803
|Garanti Bankası
|989.842.535
|Karsan Otomotiv
|954.360.880
|Kardemir (D)
|818.016.555
|Şişe Cam
|776.594.449
|Turkcell
|696.344.936
|Akbank
|689.906.871
|Tekfen Holding
|571.050.815
|Bim Mağazalar
|474.395.761
|Türk Telekom
|462.726.796
|Odaş Elektrik
|459.318.969
|Şekerbank
|392.444.215
|Koç Holding
|360.259.375
|Pegasus
|338.552.921
|Deva Holding
|336.510.228
|Eczacıbaşı İlaç
|320.526.914
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA